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21 минуту назад

В Венгрии предостерегли от попыток вывести из строя «Южный поток»

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о последствиях в случае попытки вывести из строя газопровод «Южный поток». Его слова приводит РИА Новости.

Орбан предостерег от попыток вывести из строя «Южный поток»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик напомнил о диверсии на трубопроводе «Северный поток», подчеркнув, что если подобное произойдет с «Южным потоком», то безнаказанным этот поступок не останется.

«Мы вместе с Сербией дали понять, что если это произойдет, не получится так просто отделаться, замести под ковер, как это делают сейчас с взрывом "Северного потока"», — заявил Орбан.

Венгерский премьер указал, что если целью подрыва «Северного потока» была остановка поставок газа из России в Европу, «то это могут сделать и на юге».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ООН предоставить механизм расследования диверсий на «Северных потоках». Также, по его словам, организации следует играть более важную роль в сфере безопасности.

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