Маск стал богатейшим человеком планеты

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск 27 февраля вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Согласно данным агентства, состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 187,1 миллиарда долларов.

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Владелец Tesla и SpaceX обогнал президента группы компаний LVMH Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции Tesla почти на 70 процентов. Этому также способствовало увеличение спроса на электромобили компании после снижения их стоимости.

Ранее стало известно, что к компании Twitter, владельцем которой также является изобретатель, подали иск из-за неоплаченных носков для Маска. Всего за последние месяцы на Twitter подали девять новых исков на 14 миллионов долларов.