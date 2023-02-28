В России появятся индийские бренды виски

На российском рынке появятся новые индийские бренды виски - алкогольной сибирской группе (АСГ) удалось договориться с Allied Blenders & Distillers об эксклюзивной дистрибуции, сообщает «Коммерсант».

Россиянам будут доступны виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve. Поставки начали осуществлять в текущем месяце, отмечает издание. До этого на территории РФ бренды компании не были представлены.

Соглашение будет действовать до осени 2025 года. В публикации говорится, что стороны не согласовали конкретный объем продаж.

Стоимость виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов составит 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. Цена Sterling Reserve из шотландских дистиллятов составит от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку.

На Индию приходится 60% мирового объема виски. Подчеркивается, что категория виски пострадала больше всего среди алкогольных напитков после введения антироссийских санкций Западом.