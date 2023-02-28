Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

В России появятся индийские бренды виски

Лера Букина

На российском рынке появятся новые индийские бренды виски - алкогольной сибирской группе (АСГ) удалось договориться с Allied Blenders & Distillers об эксклюзивной дистрибуции, сообщает «Коммерсант».

В России появятся индийские бренды виски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянам будут доступны виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve. Поставки начали осуществлять в текущем месяце, отмечает издание. До этого на территории РФ бренды компании не были представлены.

Соглашение будет действовать до осени 2025 года. В публикации говорится, что стороны не согласовали конкретный объем продаж.

Стоимость виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов составит 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. Цена Sterling Reserve из шотландских дистиллятов составит от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку.

На Индию приходится 60% мирового объема виски. Подчеркивается, что категория виски пострадала больше всего среди алкогольных напитков после введения антироссийских санкций Западом.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские производители крепкого алкоголя пытаются найти альтернативу популярным брендам виски и джина. Изданию стало известно о запуске крупным производителем производства рома из выдержанных дистиллятов, которые поставляются из Доминиканской Республики. Речь шла о Тульском винокуренном заводе 1911.

Компании,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий