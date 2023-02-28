Ретейлер "Магнит" запускает новую сеть дискаунтеров в "жестком" формате под брендом "Первый выбор", первый этап включает открытие 15 магазинов. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Магнит", один из крупнейших ретейлеров в России, запускает формат "жесткого" дискаунтера под брендом B1 или "Первый выбор". Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково", - сказано в сообщении.

В ближайшее время "Магнит" откроет в разных городах Московской области до 15 пилотных магазинов новой сети.

"Магнит" с 2020 года управляет сетью "мягких" дискаунтеров "Моя цена", которая насчитывает порядка 700 магазинов. За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в "Моей цене" и в магазинах "Магнит" "у дома", ассортимент также будет более узким, чем в "Моей цене".

Для "жестких" дискаунтеров будут созданы собственные торговые марки (СТМ), которые не будут представлены в остальных торговых форматах "Магнита". В IV квартале 2023 года ретейлер планирует открыть первый распределительный центр для "жестких" дискаунтеров.