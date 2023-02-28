Сбер заявил об отсутствии взломов и утечек данных клиентов

Информация об утечках данных клиентов Сбера и взломах систем не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Unsplash Unsplash

«Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что на хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка.

«Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», — объяснили в компании.

Отмечается, что спекуляции на тему утечек спровоцированы мошенниками, которые торгуют компиляциями данных.

«Рекомендуем не обращать на них внимания», — добавили в пресс-службе.