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1 час назад

Сбер заявил об отсутствии взломов и утечек данных клиентов

Lenta.ruиещё 3

Информация об утечках данных клиентов Сбера и взломах систем не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Сбер заявил об отсутствии взломов и утечек данных клиентов
Фото: UnsplashUnsplash

«Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что на хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка.

«Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», — объяснили в компании.

Отмечается, что спекуляции на тему утечек спровоцированы мошенниками, которые торгуют компиляциями данных.

«Рекомендуем не обращать на них внимания», — добавили в пресс-службе.

Ранее появилась информация о том, что хакеры взломали все сервисы Сбербанка. Отмечалось, что об этом сообщили на конференции в Общественной палате глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Компании,Владимир Зыков,Общественная палата России,Сбербанк России,
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