За год чистая прибыль Zoom снизилась в 13 раз

Американская платформа для видеоконференций Zoom отчиталась о сокращении чистой прибыли на 92% — с $1,4 млрд до $103,7 млн — по итогам финансового года, который завершился для компании 31 января 2023 года. В Zoom указывают, что падение прибыли произошло «из-за единовременных расходов». Об этом сообщается в финансовом отчёте, опубликованном на сайте компании.

За год Zoom увеличила выручку на 7%. Она составила $4,39 млрд. Выручка компании за четвёртый финансовый квартал достигла $1,12 млрд против $1,07 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet прогнозировали, что показатель составит $1,1 млрд.

Кроме того, в четвёртом квартале компания получила чистый убыток в $104,1 млн по сравнению с чистой прибылью в $490,5 млн годом ранее. При этом аналитики ожидали, что в среднем убыток будет на уровне $32,9 млн.

Прибыль Zoom без учёта разовых факторов составила $1,22 на акцию. Согласно данным компании, в конце четвёртого финквартала количество компаний-клиентов Zoom достигло 213 тыс. Это на 12% больше, чем годом ранее.

«Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация продолжает негативно влиять на наш общий рост, мы сохранили здоровый баланс», — заявил глава Zoom Эрик Юань.

Компания прогнозирует, что её выручка в первом квартале 2024 фингода составит $1,08 — 1,085 млрд, по итогам года — $4,435 — 4,455 млрд.