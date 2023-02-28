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56 минут назад

За год чистая прибыль Zoom снизилась в 13 раз

Sostav.ru

Американская платформа для видеоконференций Zoom отчиталась о сокращении чистой прибыли на 92% — с $1,4 млрд до $103,7 млн — по итогам финансового года, который завершился для компании 31 января 2023 года. В Zoom указывают, что падение прибыли произошло «из-за единовременных расходов». Об этом сообщается в финансовом отчёте, опубликованном на сайте компании.

За год чистая прибыль Zoom снизилась в 13 раз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За год Zoom увеличила выручку на 7%. Она составила $4,39 млрд. Выручка компании за четвёртый финансовый квартал достигла $1,12 млрд против $1,07 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet прогнозировали, что показатель составит $1,1 млрд.

Кроме того, в четвёртом квартале компания получила чистый убыток в $104,1 млн по сравнению с чистой прибылью в $490,5 млн годом ранее. При этом аналитики ожидали, что в среднем убыток будет на уровне $32,9 млн.

Прибыль Zoom без учёта разовых факторов составила $1,22 на акцию. Согласно данным компании, в конце четвёртого финквартала количество компаний-клиентов Zoom достигло 213 тыс. Это на 12% больше, чем годом ранее.

«Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация продолжает негативно влиять на наш общий рост, мы сохранили здоровый баланс», — заявил глава Zoom Эрик Юань.

Компания прогнозирует, что её выручка в первом квартале 2024 фингода составит $1,08 — 1,085 млрд, по итогам года — $4,435 — 4,455 млрд.

В третьем финансовом квартале, который завершился 31 октября, выручка Zoom в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa, Европа, Ближний Восток и Африка) снизилась на 9% год к году и составила $182 млн. Отмечалось, что на падение выручки в регионе повлияли несколько факторов: укрепление доллара, специальная военная операция на Украине и снижение онлайн-активности.

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