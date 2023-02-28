«Пятерочка» начнет принимать электронные соцсертификаты

Электронные социальные сертификаты уже в этом году могут появиться в торговой сети «Пятерочка». Об этом сообщили в пресс-службе Х5 Group. Разработка собственного механизма сертификатов находится на завершающем этапе, а полноценный запуск интеграции с АО «НСПК» планируется уже в 2023 году.

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Ритейлер активно сотрудничает с органами государственной власти в части реализации различных программ поддержки населения. Уже сейчас проводит и планирует новые проекты по взаимодействию с картами жителей регионов, прорабатывает интеграцию с различными благотворительными фондами.

«Реализация программ адресной социальной помощи с использованием электронных социальных сертификатов позволит построить универсальный механизм взаимодействия между органами государственной власти и федеральными торговыми сетями, что даст возможность наиболее эффективно предоставлять льготы населению. В том числе это повысит уровень удобства как для потребителя льготы, так и для органа государственной власти, обеспечит адресность выделяемой помощи и поможет государству в совершенствовании контроля использования бюджета и исполнения программы», - отметил Станислав Богданов, директор по взаимодействию с госорганами X5 Group.

Сейчас органы государственной власти имеют возможность реализовывать любые товары при помощи электронных социальных сертификатов. Что делает такие проекты особо важными и для бизнеса. В Х5 сообщили, что компания уже проводит полноценную подготовку своих бизнес-процессов и информационных систем для приема электронных сертификатов в качестве средства платежа за товары.