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59 минут назад

Раскрыты детали сделки по продаже L'Occitane россиянам

Lenta.ru

Французский косметический концерн L'Occitane Group раскрыл детали сделки по продаже российского актива, прошедшей в июне 2022 года. Об этом в среду, 1 марта, пишет РБК.

Раскрыты детали сделки по продаже L'Occitane россиянам
Фото: ТАССТАСС

Согласно промежуточной отчетности компании за первое полугодие 2023 финансового года (закончится 31 марта), справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла 44,5 миллиона евро (или 2,9 миллиарда рублей по курсу Центробанка на эту дату). Стороны договорились, что российские бенефициары компании должны будут выплачивать эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года.

Переданные российским топ-менеджерам акции находятся в залоге у L'Occitane International (структура L'Occitane Group). Французская компания ежегодно в течение пяти лет начиная с 3 июня 2025 года имеет право провести их обратный выкуп. Цена исполнения call-опциона будет основываться на справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которую, в свою очередь, определит независимая экспертиза.

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Российский филиал французской сети косметических магазинов L'Occitane был продан в июне прошлого года его топ-менеджерам: гендиректору российского филиала «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко, которому принадлежит 31 процент, а также топ-менеджерам Наталье Милехиной, Ольге Сабировой и Алексею Шумову (по 23 процента).

О закрытии магазинов L'Occitane в России стало известно в апреле 2022 года. В июне все магазины возобновили работу под новой вывеской — «Л’Окситан».

Компании,Ольга Сабирова,
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