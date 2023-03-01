Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в беседе с РБК заявил о планах компании открыть фабрику, на которой будут производить игрушки для детского набора «Кидз Комбо».

Он является аналогом «Хэппи Мил» в McDonald's. Появление первых игрушек в детских наборах ожидается летом - в июле-августе, уточнил собеседник. По его словам, производить их будут в России и в Китае.

Вместе с тем Говор сообщил об отсутствии в РФ предприятий, которые способны покрыть те объемы, которые необходимы российской сети.

Фабрика может быть запущена через два года, отметил, владелец «Вкусно — и точка». Предприятие будет открыто совместно с партнерами, отметил Говор. С ними, как уточнил он, были достигнуты определенные договоренности. Вместе с тем предприниматель не рассказал, о ком идет речь.