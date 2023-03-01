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1 час назад

«Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Лера Букина

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в беседе с РБК заявил о планах компании открыть фабрику, на которой будут производить игрушки для детского набора «Кидз Комбо».

Он является аналогом «Хэппи Мил» в McDonald's. Появление первых игрушек в детских наборах ожидается летом - в июле-августе, уточнил собеседник. По его словам, производить их будут в России и в Китае.

Вместе с тем Говор сообщил об отсутствии в РФ предприятий, которые способны покрыть те объемы, которые необходимы российской сети.

Фабрика может быть запущена через два года, отметил, владелец «Вкусно — и точка». Предприятие будет открыто совместно с партнерами, отметил Говор. С ними, как уточнил он, были достигнуты определенные договоренности. Вместе с тем предприниматель не рассказал, о ком идет речь.

«Вкусно – и точка» запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

Как писало РИА Новости, в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана сообщили о подаче владельцем сети ресторанов «Вкусно – и точка» заявки на регистрацию товарного знака в республике. Речь идет об ООО «Система ПБО». До этого стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок. Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ. Заведения получат новое название.

Компании,Александр Говор,
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