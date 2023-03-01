Богатейшие россияне с начала года заработали более $10,4 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года по данным на 1 марта более чем на $10,4 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Индекс, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (91-е место в списке) - он заработал $2,43 млрд, его состояние достигло $17,8 млрд, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов (78-е место), состояние которого возросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (76-е место) увеличил состояние на $905 млн, теперь оно составляет $20,8 млрд (стоимость денежных вложений, исчисляемая в долларах США, основана на стоимости приобретения Первой грузовой компании, а также на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей).

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В соответствии с данными Bloomberg Billionaires Index, самый богатый российский миллиардер - глава "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий 44-е место в рейтинге, потерял $94,2 млн, его состояние оценивается в $28,5 млрд. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (54-е место) заработал $516 млн, увеличив состояние до $25,1 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями). Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко (146-е место) уменьшилось на $506 млн, до $12,6 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями). После включения в санкционный список ЕС 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.