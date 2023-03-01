Bloomberg: российские авиакомпании выдержали удар западных санкций

Западные санкции в области авиации не оказали ожидаемого эффекта и не смогли нанести серьезный ущерб российским авиаперевозчикам. С такой оценкой выступило в среду агентство Bloomberg.

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По его данным, западные страны за счет санкций стремились максимально изолировать российские авиакомпании, однако сделать этого не удалось.

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"Очевидно, санкции не сработали так, как ожидал Запад, поскольку в мировой авиационной промышленности гораздо больше лазеек, чем кажется", - заявил агентству консультант в области авиации Ричард Абулафия.

По мнению эксперта, даже потенциальное ухудшение ситуации с безопасностью, связанное с продолжительностью санкционного режима, не сможет привести к полной остановке как внутрироссийских, так и международных авиаперевозок.

Согласно исследованию аналитической компании Cirium, российские перевозчики в настоящее время эксплуатируют 467 самолетов компаний Boeing и Airbus по сравнению с 544 в прошлом году. Для поддержания летной годности авиакомпании закупают детали в дружественных странах, а также переставляют необходимые компоненты с одного воздушного судна на другое. Россия также производит собственную авиационную технику, например, самолеты Sukhoi Superjet, стремясь заменить детали, импортируемые из-за рубежа, компонентами отечественного производства.

Кроме того, Западу не удалось добиться изоляции российского авиапространства, пишет Bloomberg. По данным Cirium, российские аэропорты ежедневно обслуживают 270 международных рейсов по сравнению 300 рейсами годом ранее. Хотя Россия закрыла воздушное пространство для самолетов западноевропейских и американских авиакомпаний, вынуждая их совершать более долгие и затратные перелеты в Азию, авиасообщение с дружественными странами, например Арменией, Киргизией, ОАЭ, Таджикистаном, Таиландом и Турцией, стало более интенсивным. Число внутренних рейсов сократилось на 15%, что значительно меньше, чем ожидалось после введения санкций.