Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
59 минут назад

Эксперт оценил риск возникновения дефицита пива в России

Семён Капранов
Денис Пузыревэксперт

Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев прокомментировал заявление крупных российских пивоваров о риске приостановки производства пива на ряде предприятий.

Ранее, как предавало издание "Ведомости", Ассоциация производителей пива, в которую входят AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Russia, предупредила в письме руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину о том, что в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров в его нынешнем виде они будут вынуждены приостановить работу предприятий. Согласно законопроекту, для включения в реестр компаниям нужно пройти "выездную оценку". В рамках нее объемы фактического производства пива станут сопоставлять с расчетами по методике Росалкогольрегулирования. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней. Однако пивовары отмечают, что многие сорта пива дображивают за меньший срок. Компании будут вынуждены занижать реальные объемы выпуска пива или не смогут попасть в реестр, а значит остановят производство, отмечается в документе.

Видео дня
Первый вопрос в этой истории касается введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Этой идее несколько лет. Дело в том, что производство пива, в отличие от производства крепких спиртных напитков, — это в настоящее время нелицензионный вид деятельности. То есть, чтобы производить пиво, получать лицензию не надо. И для регулятора это создает определенные неудобства в работе, потому что один из важнейших механизмов, с помощью которого можно наказывать злостных нарушителей требований, предъявляемых к производству другой алкогольной продукции, - это приостановка либо отзыв лицензии. И если, например, у производителя водки лицензию отозвали, то возникают проблемы с тем, чтобы получить новую. Это занимает время, останавливается производство, нарушаются уже заключенные договора - то есть это очень невыгодно. А для некоторых компаний, находящихся в плохом финансовом положении, отзыв лицензии может вообще стать "смертельным".

Но пивовары до недавнего времени не сталкивались с этой ситуацией, поскольку им не требовалась соответствующая лицензия. Однако в какой-то момент было решено создать реестр производителей пива. И для компаний это легче, чем лицензирование, при котором к ним выдвигается множество требований - к ее оборудованию, помещениям, оформлению бумаг и так далее. Когда речь идет о реестре - там требований значительно меньше.
Денис Пузырев
Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»

Изначально при обсуждении законопроекта о реестре пивоваров в Госдуме в 2021 году крупные игроки, объединенные в Ассоциации производителей пива, его концептуально поддержали, отметил специалист.

"Но против законопроекта выступали небольшие пивоварни. В документе прописана такая норма, что если ты в реестре - ты можешь вести легальную деятельность, а если тебя "выкинули" из реестра - ты свое пиво уже никому легально не продашь. И мелким компаниям это не понравилось - они говорили, что их будут всячески притеснять.

Теперь же появляются публикации о том, что против введения реестра вроде бы как выступают уже крупные пивоваренные компании, которые изначально поддерживали инициативу", — заявил аналитик.

Концептуально крупные пивоваренные компании по-прежнему поддерживают идею о создании реестра, но их не устраивают два ключевых пункта, содержащихся в законопроекте, рассказал эксперт.

"Первый пункт связан с технологическим сроком варки пива. С точки зрения больших пивоваренных компаний, обозначенный в законопроекте срок в 18 дней не соответствует современным реалиям. Они говорят, что современные технологии позволяют производить пиво надлежащего качества за меньший срок. И когда у тебя большое производство - это важный момент. Если ты за 3-4 дня можешь произвести пиво, которое будет отвечать всем требованиям со стороны соответствующих органов, то зачем ждать 18 дней? За 18 дней можно сварить четыре партии, продать их и получить больше денег. При этом пиво для потребителя будет дешевле.

Второй важный для крупных компаний момент - это вопрос подсчета нормативов производства пива. Так, согласно нормам, мелкие пивоварни освобождаются от обеспечения многих важных условий, которые должен обеспечить крупный пивовар. Например, это установка счетчиков на промышленном конвейере, которые подсчитывают объемы разлитого пива. При этом в Росалкогольрегулировании и многих крупных пивоваренных компаниях полагают, что мелкие пивовары этим пользуются - производят больше, но декларируют меньше. То есть возникает какой-то объем нелегального рынка", — рассказал Пузырев.

Интересы крупных и мелких пивоваров разнятся, и сейчас их действия напоминают партию в покер, когда каждая сторона пытается выторговать у государства наиболее выгодные для себя условия, заявил эксперт.

"И в рамках этой игры в "пивной покер" малые пивовары не хотят допустить того, чтобы пиво варилось быстро - менее, чем за 18 дней. Соответственно, большие компании выступают против этого. Они, наоборот, хотят, чтобы государство установило более четкие механизмы контроля за объемами производства малых компаний", — отметил эксперт.

Вместе с тем Пузырев призвал не относиться серьезно к заявлениям ряда игроков рынка о том, что в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров пива на прилавках станет меньше, и оно будет дороже.

"Никаких объективных причин для этого нет. Такие заявления - это обычная лоббистская деятельность PR- и GR-отделов компаний и ассоциаций. Ее публичная часть заключается в том, что пишутся открытые письма, в которых говорится об имеющихся в отрасли проблемах. Такие письма разные ассоциации пишут в огромных количествах и по любому поводу. Пиво не исчезнет - ресурсы крупных компаний достаточно велики", — заключил собеседник Рамблера.

Ранее нидерландский пивоваренный концерн Heineken сообщил о планах уйти из России в первой половине текущего года.

Компании,Игорь Алешин,Росалкогольрегулирование,Госдума,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий