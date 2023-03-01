Эксперт оценил риск возникновения дефицита пива в России

Первый вопрос в этой истории касается введения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Этой идее несколько лет. Дело в том, что производство пива, в отличие от производства крепких спиртных напитков, — это в настоящее время нелицензионный вид деятельности. То есть, чтобы производить пиво, получать лицензию не надо. И для регулятора это создает определенные неудобства в работе, потому что один из важнейших механизмов, с помощью которого можно наказывать злостных нарушителей требований, предъявляемых к производству другой алкогольной продукции, - это приостановка либо отзыв лицензии. И если, например, у производителя водки лицензию отозвали, то возникают проблемы с тем, чтобы получить новую. Это занимает время, останавливается производство, нарушаются уже заключенные договора - то есть это очень невыгодно. А для некоторых компаний, находящихся в плохом финансовом положении, отзыв лицензии может вообще стать "смертельным".



Но пивовары до недавнего времени не сталкивались с этой ситуацией, поскольку им не требовалась соответствующая лицензия. Однако в какой-то момент было решено создать реестр производителей пива. И для компаний это легче, чем лицензирование, при котором к ним выдвигается множество требований - к ее оборудованию, помещениям, оформлению бумаг и так далее. Когда речь идет о реестре - там требований значительно меньше.

Денис Пузырев Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»