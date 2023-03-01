Эксперт оценил риск возникновения дефицита пива в России

Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев прокомментировал заявление крупных российских пивоваров о риске приостановки производства пива на ряде предприятий.
Ранее, как предавало издание "Ведомости", Ассоциация производителей пива, в которую входят AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken Russia, предупредила в письме руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину о том, что в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров в его нынешнем виде они будут вынуждены приостановить работу предприятий. Согласно законопроекту, для включения в реестр компаниям нужно пройти "выездную оценку". В рамках нее объемы фактического производства пива станут сопоставлять с расчетами по методике Росалкогольрегулирования. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней. Однако пивовары отмечают, что многие сорта пива дображивают за меньший срок. Компании будут вынуждены занижать реальные объемы выпуска пива или не смогут попасть в реестр, а значит остановят производство, отмечается в документе.
Изначально при обсуждении законопроекта о реестре пивоваров в Госдуме в 2021 году крупные игроки, объединенные в Ассоциации производителей пива, его концептуально поддержали, отметил специалист.
"Но против законопроекта выступали небольшие пивоварни. В документе прописана такая норма, что если ты в реестре - ты можешь вести легальную деятельность, а если тебя "выкинули" из реестра - ты свое пиво уже никому легально не продашь. И мелким компаниям это не понравилось - они говорили, что их будут всячески притеснять.
Теперь же появляются публикации о том, что против введения реестра вроде бы как выступают уже крупные пивоваренные компании, которые изначально поддерживали инициативу", — заявил аналитик.
Концептуально крупные пивоваренные компании по-прежнему поддерживают идею о создании реестра, но их не устраивают два ключевых пункта, содержащихся в законопроекте, рассказал эксперт.
"Первый пункт связан с технологическим сроком варки пива. С точки зрения больших пивоваренных компаний, обозначенный в законопроекте срок в 18 дней не соответствует современным реалиям. Они говорят, что современные технологии позволяют производить пиво надлежащего качества за меньший срок. И когда у тебя большое производство - это важный момент. Если ты за 3-4 дня можешь произвести пиво, которое будет отвечать всем требованиям со стороны соответствующих органов, то зачем ждать 18 дней? За 18 дней можно сварить четыре партии, продать их и получить больше денег. При этом пиво для потребителя будет дешевле.
Второй важный для крупных компаний момент - это вопрос подсчета нормативов производства пива. Так, согласно нормам, мелкие пивоварни освобождаются от обеспечения многих важных условий, которые должен обеспечить крупный пивовар. Например, это установка счетчиков на промышленном конвейере, которые подсчитывают объемы разлитого пива. При этом в Росалкогольрегулировании и многих крупных пивоваренных компаниях полагают, что мелкие пивовары этим пользуются - производят больше, но декларируют меньше. То есть возникает какой-то объем нелегального рынка", — рассказал Пузырев.
Интересы крупных и мелких пивоваров разнятся, и сейчас их действия напоминают партию в покер, когда каждая сторона пытается выторговать у государства наиболее выгодные для себя условия, заявил эксперт.
"И в рамках этой игры в "пивной покер" малые пивовары не хотят допустить того, чтобы пиво варилось быстро - менее, чем за 18 дней. Соответственно, большие компании выступают против этого. Они, наоборот, хотят, чтобы государство установило более четкие механизмы контроля за объемами производства малых компаний", — отметил эксперт.
Вместе с тем Пузырев призвал не относиться серьезно к заявлениям ряда игроков рынка о том, что в случае принятия законопроекта о реестре пивоваров пива на прилавках станет меньше, и оно будет дороже.
"Никаких объективных причин для этого нет. Такие заявления - это обычная лоббистская деятельность PR- и GR-отделов компаний и ассоциаций. Ее публичная часть заключается в том, что пишутся открытые письма, в которых говорится об имеющихся в отрасли проблемах. Такие письма разные ассоциации пишут в огромных количествах и по любому поводу. Пиво не исчезнет - ресурсы крупных компаний достаточно велики", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее нидерландский пивоваренный концерн Heineken сообщил о планах уйти из России в первой половине текущего года.