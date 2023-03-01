Богатейшие россияне с начала года заработали более $10,4 млрд

Индекс рассчитывается на основе цены акций фирм. Данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствуют о том, два предпринимателя из России больше всех остальных нарастили состояние. Речь идет о главе и основном владельце «Лукойла» Вагите Алекперове, заработавшем $2,43 млрд (суммарный объем средств у бизнесмена теперь составляет $17,8 млрд), а также об акционере «Северстали» Алексее Мордашове Алексее Мордашове, чье состояние выросло на $1,54 млрд ($20,2 млрд). Так, первый находится на 91-м месте в списке, второй – на 78-м.