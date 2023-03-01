Богатейшие россияне с начала года заработали более $10,4 млрд

Согласно «Индексу миллиардеров», опубликованному Bloomberg, богатейшие бизнесмены России значительно увеличили свое состояние в начале текущего года. Прирост оценивается в $10,4 млрд,
Индекс рассчитывается на основе цены акций фирм. Данные Bloomberg Billionaires Index свидетельствуют о том, два предпринимателя из России больше всех остальных нарастили состояние. Речь идет о главе и основном владельце «Лукойла» Вагите Алекперове, заработавшем $2,43 млрд (суммарный объем средств у бизнесмена теперь составляет $17,8 млрд), а также об акционере «Северстали» Алексее Мордашове Алексее Мордашове, чье состояние выросло на $1,54 млрд ($20,2 млрд). Так, первый находится на 91-м месте в списке, второй – на 78-м.
Председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину (76-е место) удалось увеличить состояние на $905 млн, до $20,8 млрд.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который является самым богатым российским миллиардером, лишился $94,2 млн ($28,5 млрд). Предприниматель находится на 44-й строчке рейтинга. Увеличение состояния главы «Новатэка» Леонида Михельсона (54-е место) составило $516 млн. Теперь оно составляет $25,1 млрд. На третьем месте расположился бенефициар НЛМК Владимир Лисин.
В конце февраля сообщалось, что, по данным рейтинга Bloomberg, американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира.