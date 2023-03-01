В Wildberries ответили на слухи об обналичивании денег покупателями

В компании Wildberries назвали фейком появившуюся информацию о якобы обналичивании покупателями денег через маркетплейс для ухода от налогов. Об этом пишет РБК.

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Так, в компании подчеркнули, что не работают с юридическими лицами, поэтому они не могут «уходить от налогов». Там подчеркнули, что IT-система маркетплейса выстроена так, что быстро находит мошенническую активность и блокирует подозрительные покупки.

«За большой объем возвратов пользователь платит за обратную доставку, поэтому «обналичивание» кредитных карт для них не может быть выгодным», — отметили в Wildberries.