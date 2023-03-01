В Wildberries ответили на слухи об обналичивании денег покупателями

В компании Wildberries назвали фейком появившуюся информацию о якобы обналичивании покупателями денег через маркетплейс для ухода от налогов. Об этом пишет РБК.
Так, в компании подчеркнули, что не работают с юридическими лицами, поэтому они не могут «уходить от налогов». Там подчеркнули, что IT-система маркетплейса выстроена так, что быстро находит мошенническую активность и блокирует подозрительные покупки.
«За большой объем возвратов пользователь платит за обратную доставку, поэтому «обналичивание» кредитных карт для них не может быть выгодным», — отметили в Wildberries.
Ранее появилась информация о новой мошеннической схеме у покупателей Wildberries. Якобы такие клиенты заказывают дорогие товары на крупную сумму, но потом сдают обратно. Сумма покупки возвращается на баланс покупателя, откуда ее можно вывести на дебетовую карту. Таким образом можно обналичить средства юрлиц, а также с кредитной карты.