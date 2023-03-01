Китайская компания нашла крупное месторождение нефти

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) нашла больше нефтяное месторождение в Бохайском заливе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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В CNOOC отметили, что запасы нефти в этом месторождении составляют около 100 млн тонн. При этом нынешняя скважина может давать каждый день 2040 баррелей сырой нефти и 320 тыс. кубометров газа.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщил, что Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки.

До этого агентство «Синьхуа», ссылаясь на сообщение от компании-оператора CNOOC сообщило, что суточный объем добычи нефти на месторождении Бохай в 2023 году уже превысил 90 тыс. тонн в сутки, что стало рекордным показателем.