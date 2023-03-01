Завод Volkswagen в Калуге, вероятно, купит автодилер «Авилон»

Автодилерский холдинг «Авилон» выиграл конкурс на покупку активов завода Volkswagen в Калуге, сообщили источники сразу нескольких крупных СМИ.

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Решение примут 3 марта, АФК «Система» вместе с казахстанским Allur по ходу обсуждений вышли из сделки. Детали соглашения пока не раскрываются, участники отказываются от комментариев. Однако сведения, которые все же просочились, интригуют. «Авилон», может, похоже, пустить к конвейеру китайского производителя, рассказал Business FM председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Дмитрий Трудовой:

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Дмитрий Трудовой председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» «Регулярно работают от 300 до 600 человек, в основном офисные работники, логистика работает, прием комплектующих и отправка комплектующих. Volkswagen никого не увольнял, есть сотрудники, которые добровольно увольнялись, кто нашел работу, но их количество незначительно. Известно, что ведутся переговоры с компанией. Понятно, что это будут китайские автомобили, но непонятно, какая компания, и непонятен формат производства: либо это будет крупноузловая сборка, как Renault — «Москвич», либо сначала крупноузловая, а потом уже полная сборка».

На калужском предприятии поговаривают, что площадку перезапустят в режиме сборки и займет этот переход минимум год. Самым вероятным китайским партнером, который пока не называется, может стать концерн FAW, он имеет совместное предприятие c Volkswagen в Китае и выпускает автомобили под маркой Jetta. Более того, в Китае есть марка Volkswagen Bora — это аналог Jetta из Поднебесной. Версия с FAW самая вероятная, потому что «Авилон» как раз и завозил Jetta в Россию по параллельному импорту. Это была Jetta VS5 — она же Skoda Kodiaq.

Лучше пусть запустят китайцев, чем развернут на простаивающем заводе какое-нибудь странное производство, как было недавно с Всеволожском, вспоминает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Из последних новостей — на части площадки бывшего завода Ford во Всеволожске Ленинградской области развернули деревообрабатывающее производство. «Автодом» купил завод Mercedes, сумма сделки неизвестна, неизвестно, что там делается, по слухам, там ничего пока не делается, и в «Автодоме» заявляют, что ищут промышленного партнера. Выбирается дилер, потому что государство уже не готово ничего покупать, оно уже набрало активов выше крыши. Во-вторых, вряд ли кому-то понравится покупка за рубль, тут хоть какую-то сумму можно выручить. Может быть, компании удастся вернуться, потому что вложила она сюда более 2 млрд евро, ближе к трем даже миллиардам евро, терять такие активы и рынок никому не хочется».

Нельзя не заметить, что крупные иностранные автоконцерны, да и не только они, уходят из России, чтобы, как говорится, вернуться. Точнее, они оставляют за собой право вернуться быстро и безболезненно. Будь то продажа активов за символический рубль и опцион с правом выкупа или передача предприятий в руки автодилерам на время. Renault, к примеру, уходил из Москвы как раз с правом выкупа. Российский Минпромторг со своей стороны эти сделки одобряет, хотя мог бы все отдать китайцам, которые немедленно развернули бы свои конвейеры и не пустили бы европейцев обратно. Значит, и европейские концерны, и российская сторона рассчитывают, что в обозримые сроки ситуация может измениться, считает промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов:

Леонид Хазанов промышленный эксперт, доктор экономических наук «Если Volkswagen передает этот завод «Авилону» во временное пользование — это, по сути, передача в аренду. Достаточно удобная схема иностранных концернов — им действительно невыгодно продавать свои предприятия, потому что они прекрасно понимают: если они продадут что-то в России, то вернуться потом в Россию будет очень тяжело или почти невозможно. Соответственно, они их продают с возможностью обратного опциона. То есть они надеются через какое-то время вернуться — через год, через два, через три — и получить эти предприятия назад и там на них зарабатывать. Что касается тактики РФ, то она очень правильная. Все отдавать китайцам — это было бы не совсем правильно. Нужен определенный баланс. Если будет очень большое количество инвесторов из Китая, они могут попытаться навязывать свои условия».