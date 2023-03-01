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48 минут назад

FlyDubai отчиталась о рекордной прибыли в прошлом году

Елена Прошина

Дубайская авиакомпания FlyDubai опубликовала финансовый отчёт за 2022 год, из которого следует, что прошлый год принёс перевозчику рекордную прибыль в 327 миллионов долларов.

FlyDubai отчиталась о рекордной прибыли в прошлом году
Фото: FlydubaiFlydubai

Причиной рекордных прибылей в компании считают восстановление туристической отрасли после пандемии COVID-19, а также успешную бизнес-модель перевозчика. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом прибыль FlyDubai увеличилась на 43%.

Из отчёта компании также следует, что её общий годовой доход вырос на 72% по сравнению с 2021 годом. Всего за 2022 год с помощью FlyDubai совершили перелёты 10,6 миллиона пассажиров, что превосходит показатели 2021 года на 89%. Помимо этого, компания также приобрела 17 новыми самолётов и наняла 1,3 тысячи сотрудников, что является ещё одним рекордом перевозчика.

Ранее стало известно, что авиакомпания Аврора потратит на покупку техники 55 миллиардов рублей.

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