FlyDubai отчиталась о рекордной прибыли в прошлом году

Дубайская авиакомпания FlyDubai опубликовала финансовый отчёт за 2022 год, из которого следует, что прошлый год принёс перевозчику рекордную прибыль в 327 миллионов долларов.

Причиной рекордных прибылей в компании считают восстановление туристической отрасли после пандемии COVID-19, а также успешную бизнес-модель перевозчика. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом прибыль FlyDubai увеличилась на 43%.

Из отчёта компании также следует, что её общий годовой доход вырос на 72% по сравнению с 2021 годом. Всего за 2022 год с помощью FlyDubai совершили перелёты 10,6 миллиона пассажиров, что превосходит показатели 2021 года на 89%. Помимо этого, компания также приобрела 17 новыми самолётов и наняла 1,3 тысячи сотрудников, что является ещё одним рекордом перевозчика.