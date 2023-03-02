Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Сбер заявил о начале работы с юрлицами в Крыму

Lenta.ruиещё 6

Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Предпринимателям стали доступны ключевые услуги банка, в том числе предоставление кредитных продуктов. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Сбер заявил о начале работы с юрлицами в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что теперь клиенты Сбера на полуострове смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Банкоматы Сбера уже установлены в Крыму. Помимо этого, банк отметил, что к корпоративным клиентам для обслуживания будут выезжать клиентские менеджеры кредитной организации.

«Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех — мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов», — заявил первый заместитель председателя правления СберСбербанка АлекАлександр Ведяхин.

Ранее стало известно, что с сентября 2021 года Сбер выдал уже два миллиона детских Сберкарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах, а родители будут видеть их расходы.

Компании,Александр Ведяхин,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий