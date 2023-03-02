Приложение «Тинькофф банка» пропало из Аpp Store

Приложение банка «Тинькофф» стало недоступно для скачивания из App Store. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На данный момент приложение «Тинькоффа» можно скачать на Android через Google Play.

Банк «Тинькофф» оказался в новом, десятом по счету пакете санкций ЕС против России. В компании подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС продолжат обслуживание клиентов в обычном режиме.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».