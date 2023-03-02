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1 час назад

Описан потенциальный преемник Маска в Twitter

Газета.Ru

Глава The Boring Company Стив Дэвис, партнер бизнесмена Илона Маска по SpaceX с 2003 года, рассматривается на место генерального директора социальной сети Twitter вместо миллиардера. Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники.

Назван потенциальный преемник Маска в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Дэвису было поручено продолжить сокращение расходов в компании. Источники утверждают, что именно благодаря ему произошли последние массовые сокращения в Twitter, когда были уволены около 200 человек.

«Маск поручил Дэвису сократить расходы на $500 млн, а вместо этого он урезал почти $1 млрд. Все рабочие обязанности он выполняет только в штаб-квартире, где регулярно ночует вместе с возлюбленной и их новорожденным ребенком», — говорится в статье.

Дэвис пришел в Twitter в 2022 году в составе переходной команды Маска.

«Его успех в снижении затрат любыми средствами привел к росту слухов внутри компании о том, что Маск выберет его следующим генеральным директором Twitter», — добавили в Platformer.

Ранее сообщалось, что руководитель по разработке платной подписки Twitter Blue Эстер Кроуфорд была уволена по итогам переговоров с главой соцсети Илоном Маском.

Считается, что Кроуфорд и остальных продакт-менеджеров уволили из компании, чтобы Маск мог «установить новый режим» в Twitter.

Компании,Стив Дэвис,SpaceX,
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