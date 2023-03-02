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59 минут назад

В Швейцарии предъявили обвинение главе «дочки» Газпромбанка

Лера Букина

Прокуратурой Швейцарии было направлено в суд обвинительное заключение против нескольких сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка. Это касается, в частности, исполнительного директора банка Романа Абдулина, пишет Financial Times со ссылкой на соответствующую документацию.

В Швейцарии считают, что четыре работника провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии виолончелисту, президенту Санкт-Петербургского дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех» Сергею Ролдугину. Его посчитали лицом, близким к Кремлю.

Семь лет назад в утечке клиентских данных компании Mossack Fonseca упоминали возможную связь Ролдугина с фирмами, которые владеют долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.

Ранее совет директоров Gazprombank (Switzerland), входящего в группу Газпромбанка, принял решение о прекращении деятельности на финансовом рынке Швейцарии.

Как сообщили в банке, шаг был сделано после того, как в финансовой организации провели глубокий анализ возможной стратегии развития и в тесном сотрудничестве со Швейцарской Службой по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA).

Отмечалось, что существующие проекты Gazprombank (Switzerland), в основном в области торгового и экспортного финансирования, в скором времени свернут или передадут банкам-партнерам.

Компании,Роман Абдулин,Сергей Ролдугин,Газпромбанк,Автоваз,
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