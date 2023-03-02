Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предостерегла банки от попыток быстро нажиться после снижения прибыли в 2022 году. Об этом она рассказала на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

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«Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировав снижение прибыли в прошлом году», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, такое поведение чревато повышенным вниманием со стороны Центробанка и закручиванием регуляторных гаек.

«Реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим», — подчеркнула Набиуллина.

Также она заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.