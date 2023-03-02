Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предостерегла банки от попыток быстро нажиться после снижения прибыли в 2022 году. Об этом она рассказала на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
«Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировав снижение прибыли в прошлом году», — сказала глава ЦБ.
По ее словам, такое поведение чревато повышенным вниманием со стороны Центробанка и закручиванием регуляторных гаек.
«Реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим», — подчеркнула Набиуллина.
Также она заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.
Кроме того, глава ЦБ заявила, что за последнее время на российском рынке ипотечного кредитования снизились темпы досрочных погашений предоставленных жилищных займов. Она добавила, что руководство ЦБ будет принимать все необходимые меры для стабилизации ситуации на ипотечном рынке России.