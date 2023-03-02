Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2023 году

В 2023 году прибыль российских банков может составить боле 1 трлн рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи кредитных организаций с регулятором, передает РБК.

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Данный прогноз, как уточнила глава ЦБ, является предварительным «и, возможно, где-то консервативным».

Ожидаемый показатель отстает от уровня 2023-го года – тогда прибыль составила более 2 трлн рублей, указала Набиуллина. Она обратила внимание на то, что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими «с учетом вызревания проблем и отмены послаблений» в текущем году.

Председатель Центробанка оценила потери банковского сектора в 2022 году в 400 млрд рублей в связи с волатильностью курсов и невозможностью хеджировать валютные риски.

В 2021 году топ-10 российских банков заработали вместе больше 1,5 трлн рублей.