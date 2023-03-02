Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2023 году

Лера Букина

В 2023 году прибыль российских банков может составить боле 1 трлн рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи кредитных организаций с регулятором, передает РБК.

Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный прогноз, как уточнила глава ЦБ, является предварительным «и, возможно, где-то консервативным».

Ожидаемый показатель отстает от уровня 2023-го года – тогда прибыль составила более 2 трлн рублей, указала Набиуллина. Она обратила внимание на то, что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими «с учетом вызревания проблем и отмены послаблений» в текущем году.

Председатель Центробанка оценила потери банковского сектора в 2022 году в 400 млрд рублей в связи с волатильностью курсов и невозможностью хеджировать валютные риски.

В 2021 году топ-10 российских банков заработали вместе больше 1,5 трлн рублей.

В прошлом году российский финансовый сектор столкнулся с масштабными ограничениями. В частности, некоторые крупнейшие кредитные организации были отключены от системы SWIFT. На этом фоне специалисты в банковской отрасли предупреждали о риске для банков уйти в убыток по итогам года.

Компании,Эльвира Набиуллина,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий