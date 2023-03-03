В Мосбирже объяснили ситуацию с разморозкой активов в Euroclear и Clearstream

В последнем санкционном пакете Евросоюза (ЕС) сроки рассмотрения документов для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Об этом газете «Ведомости» заявил представитель Мосбиржи.

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Представитель Мосбиржи отметил, что ситуация для участников из-за изменения сроков рассмотрения поданных документов не меняется.

По словам руководителя управления клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, продление сроков является техническим моментом со стороны регуляторов из Европы. Кроме того, российские профучастники смогли справиться с поставленной ранее датой и подали документы, сформировав множество заявок. Вполне вероятно, что европейские регуляторы сами пострадали от того, что до этого ими были установлены достаточно сжатые сроки. Поэтому, для урегулирования всех бюрократических моментов, они просто продлили себе время на ответ.