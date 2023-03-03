Десятки фирм из РФ, Белоруссии и Китая попали под новые ограничения США

37 структур попали под экспортные ограничения Министерства торговли США. Среди них есть российская компания, белорусская и около 30 китайских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на извещение, размещенное в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства.

Кроме того, рестрикции коснулись трех фирм из Мьянмы, четырех - из Пакистана. Подчеркивается, что Neotec Semiconductor (Китай) базируется на Тайване.

Как утверждает ведомство, компании, вероятно, вовлечены в действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В списке числятся DMT Electronics (Россия) и DMT Trading LLC (Белоруссия). Согласно заявлению Минторга США, DMT Electronics, DMT Trading и Neotec Semiconductor «вносят значительный вклад» в развитие ВС РФ и российского военно-промышленного комплекса.

Что касается китайский структур, то они, как сообщается, связаны с Народно-освободительной армией Китая, а также с разработкой систем слежения, которые применяются Пекином.