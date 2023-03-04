Кондитерская отрасль в России столкнулась с гипернасыщенностью внутреннего рынка

Объемы производства в кондитерской отрасли России растут, и за прошлый год было произведено уже свыше 4 млн тонн продукции, сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». При этом потребление сахара в стране постепенно снижается, так как россияне больше ориентируются на здоровое питание, отметил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов в ходе XV международной бизнес-конференции «Кондитерские изделия ХХI века. Состояние. Вызовы. Перспективы» в Москве.

Фото: Sfera.fm Sfera.fm

Российский рынок кондитерских изделий находится в состоянии гипернасыщенности, говорится в сообщении «Агроэкспорта», с которым ознакомилась редакция sfera.fm.

Руководитель «Агроэкспорта» отметил, что этот тренд будет долгосрочным и сохранится на ближайшие годы. Соответственно, российских кондитеров ждет переориентация на экспорт. В частности, эксперт указал рынки Азии и Африки как перспективные, так как здесь, по его словам, жители добирают в сахаре и сладостях дефицит калорий.

За счет этих рынков, считает эксперт, российские кондитеры могут снять нагрузку с внутреннего рынка и при этом реализовать свою продукцию.