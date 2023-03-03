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10 минут назад

"Тинькофф" приостановил валютные переводы в Грузию

ТАССиещё 4

"Тинькофф банк" приостановил валютные переводы в Грузию, так как банк-корреспондент не обрабатывает переводы, сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию", - ответили в поддержке банка на вопрос, можно ли сделать валютный перевод в Грузию.

Согласно информации на сайте банка, возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранилась, но в ограниченный список банков. Так, доллары можно отравить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро - только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

В Абхазию и Южную Осетию можно переводить любую валюту, но банк советует переводить деньги в рублях.

"При переводе любая валюта будет конвертироваться в рубли, а затем в валюту счета получателя перевода. Чтобы избежать издержек при конвертации валют, лучше отправлять рубли", - следует из сообщения на сайте

Ранее в октябре 2022 года "Тинькофф" уже приостанавливал валютные переводы в ряд стран, в том числе и в Грузию.

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. С 27 февраля "Тинькофф инвестиции" приостановили торги евро, торговля иностранными ценными бумагами также была временно приостановлена. 2 марта приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В ответ на санкции в банке заявили, что успели подготовиться к возможным ограничениям. "Тинькофф инвестиции" сообщили, что переведут активы в новую неподсанкционную компанию.

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