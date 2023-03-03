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1 час назад

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц из-за роста заявок

ТАССиещё 6

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых клиентов - юридических лиц, а также ограничил открытие новых счетов в валюте для уже действующих клиентов. Ограничения связаны с большим количество новых заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов ряду клиентов
Фото: ТАССТАСС

"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам. Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что изменения не касаются клиентов - физических лиц.

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В кол-центре кредитной организации ТАСС также сообщили об ограничениях для юрлиц, уточнив, что пока неизвестны сроки возобновления открытия новых счетов.

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