«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов ряду клиентов

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых клиентов - юридических лиц, а также ограничил открытие новых счетов в валюте для уже действующих клиентов. Ограничения связаны с большим количество новых заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам. Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики", - сказали в пресс-службе.