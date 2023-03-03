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1 час назад

Райффайзенбанк объявил о приостановке открытия счетов юрлицам

Лера Букина

Райффайзенбанк принял решение о временной приостановке открытия счетов новым клиентам-юридическим лицам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов ряду клиентов
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, банком было введено ограничение на открытие новых валютных счетов действующим клиентам-организациям.

Отмечается, что в банк поступило «рекордное количество» новых заявок на открытие счетов. В связи с усилением требований, в частности к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, было принято решение сфокусироваться определенных процессах. Речь идет об обслуживании существующего объема операций и обеспечении исполнения валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства и банковской практики.

Подчеркивается, что нововведения не коснутся клиентов-физлиц.

Райффайзенбанк является «дочкой» Raiffeisen Bank International (RBI) в России.

Ранее он сообщил о прекращении приема долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. Данный шаг пресс-служба объяснила изменением потребностей клиентов.

«Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию

Как стало известно, Raiffeisenbank объявил о прекращении с 15 февраля переводов денежных средств в Россию и Белоруссию в соответствии с западными рестрикциями. Как указали в банке, такого рода операции проверяли на соответствие санкционным предписаниям. Однако, как уточняется, кредитная организация решила прибегнуть к полной остановке переводов.

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