«Тинькофф» приостановил валютные переводы в одну страну

«Тинькофф банк» объявил о приостановке валютных переводов в Грузию. Это обусловлено тем, что банком-корреспондентом в настоящее время не обрабатываются переводы, передает ТАСС.

На сайте кредитной организации указано, что граждане все еще могут выполнить переводы долларов и евро за рубеж, однако сделать это можно лишь в некоторые банки. Американская валюта может быть отправлена в ряд банков Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Монголии. Европейскую валюту можно отправить в некоторые кредитные организации Узбекистана и Китая.

В Абхазию и Южную Осетию может быть переведена любая валюта, однако банк советует гражданам выполнять перевод средств в российской национальной валюте. Отмечается, что это позволит избежать издержек при конвертации валют.

О приостановке валютных переводов в некоторые страны, в частности в Грузию, «Тинькофф» объявлял в прошлом году – в октябре.

Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот». Предполагается заморозка активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.