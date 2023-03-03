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39 минут назад

Reuters: "Северные потоки" планируется законсервировать

Газета.Ru

Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» планируется законсервировать поскольку пока нет плана их ремонта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Северные потоки" планируется законсервировать
Фото: Береговая охрана ДанииБереговая охрана Дании

«Российские подводные газопроводы «Северный поток» будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что заинтересованные стороны на данный момент рассматривают возможность консервации. Это может означать герметизацию мест разрыва, а также нанесения специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии от воды.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что более 60% граждан США не нравится то, сколько денег выделяется Украине, при этом американские СМИ не рассказывают о таком настроении граждан.

В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.

Компании,Сеймур Херш,
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