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2 часа назад

Финдиректором "Авито" стал Сергей Пивень

ТАСС

Финансовым директором платформы для коммерции "Авито" назначен Сергей Пивень, ранее он работал в "Марафон групп", основном акционере "Магнита". Об этом говорится в сообщении "Авито".

"На позицию CFO компании назначен Сергей Пивень. Ранее в период с 2019 по 2022 годы Сергей занимал управляющие позиции в "Марафон групп" - основном акционере компании "Магнит", он имеет 20-летний опыт организационного и финансового управления", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, в должность финансового директора "Авито" Пивень вступил с 1 марта 2023 года. Основными задачами в новой должности могут стать совершенствование процессов планирования и помощь в эффективной аллокации ресурсов, сказал Пивень, слова которого приводятся в сообщении.

Пивень с 2015 года по 2019 год руководил одним из крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка России "СИА Интернейшнл", с 2010 года по 2015 год занимал позиции директора по стратегическому планированию консорциума "Альфа-групп", директора по инвестициям компании А1, финансового директора и члена правления X5 Group. С 1999 года по 2005 год он занимался финансами и управлением в европейской штаб-квартире компании Ford Motor Co. в г. Кельне.

"Авито" - онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" составляет более 137 млн, ежемесячная аудитория достигла 60 млн пользователей.

Компании,Сергей Пивень,"Магнит",Ford,
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