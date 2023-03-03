«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салыме

Компания закрыла сделку по приобретению 50% акций британской нефтегазовой компании.
По данным ЕГРЮЛ, доля в «Салым Петролеум Девелопмент» сегодня была перерегистрирована с Shell Salym на общество с ограниченной ответственностью «ГПН—Ближневосточные проекты». Владельцем ещё 50% остаётся компания «ГПН—Салымские проекты». Учредителем обеих компаний значится «Газпром нефть».
Shell решила выйти из всех нефтегазовых проектов в России сразу после начала военной операции на Украине. Владимир Путин разрешил дочерней структуре «Газпром нефти» купить долю Shell в Салымском проекте 17 февраля.