«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салыме

По данным ЕГРЮЛ, доля в «Салым Петролеум Девелопмент» сегодня была перерегистрирована с Shell Salym на общество с ограниченной ответственностью «ГПН—Ближневосточные проекты». Владельцем ещё 50% остаётся компания «ГПН—Салымские проекты». Учредителем обеих компаний значится «Газпром нефть».