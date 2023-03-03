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42 минуты назад

«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салыме

Говорит Москва

Компания закрыла сделку по приобретению 50% акций британской нефтегазовой компании.

«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салыме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ЕГРЮЛ, доля в «Салым Петролеум Девелопмент» сегодня была перерегистрирована с Shell Salym на общество с ограниченной ответственностью «ГПН—Ближневосточные проекты». Владельцем ещё 50% остаётся компания «ГПН—Салымские проекты». Учредителем обеих компаний значится «Газпром нефть».

Shell решила выйти из всех нефтегазовых проектов в России сразу после начала военной операции на Украине. Владимир Путин разрешил дочерней структуре «Газпром нефти» купить долю Shell в Салымском проекте 17 февраля.

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