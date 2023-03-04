Выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40%

По мнению аналитиков, такие финансовые показатели связаны с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательского центра Standart Media, в конце прошлого года расходы на рекламу на платформе сократились на 71%.
Кроме того, Маск совершил первый платёж по кредиту в 13 млрд долларов, взятому для закрытия сделки по приобретению Twitter.26 февраля компания уволила около 50 сотрудников, что стало восьмым раундом сокращений с момента прихода Маска на пост исполнительного директора компании в октябре 2022 года.