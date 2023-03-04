Российские банки, не попавшие под международные санкции, вправе использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями вместо SWIFT (Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). К числу таковых европейские чиновники отнесли факс и электронную почту (e-mail), сообщает РБК со ссылкой на разъяснения властей Евросоюза (ЕС) от 28 февраля.

Данная мера может касаться в том числе и Россельхозбанка. Эта организация не находятся под прямыми блокирующими санкциями ЕС, однако была отключена от возможности использования системы SWIFT для обмена финансовыми сообщениями с зарубежными партнерами, уточняется в статье.

«Банки имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитная организация не находится под блокирующими санкциями ЕС. Такими альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями: бумага, факс, электронная почта и т.п.», — говорится в материале.

Таким образом российские банки, не попавшие под блокирующие санкции ЕС, могут продолжать проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли. Под последним понятием подразумевается торговый оборот, не затронутый ограничениями на экспорт или импорт, заключается в заметке.