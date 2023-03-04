В Сбере рассказали об использовании мошенниками технологии дипфейк

Технология видео- и голосовых дипфейков стремительно развивается, и одними из первых ее пытаются использовать мошенники. Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью каналу «Россия 24» рассказал, что был зафиксирован случай, когда бухгалтер одного из предприятий получила сообщение от своего директора, чтобы она срочно с ним связалась по видеосвязи. «Там находится дипфейк, собственно говоря, ее «директор», и она глубоко в этом убеждена». Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тысяч долларов.