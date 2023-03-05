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1 час назад

Власти ужесточают условия залога для бывшего руководителя FTX

Fomo

Сторона обвинения предложила ввести новые ограничения для Сэма Бекмана-Фрида. Если инициатива будет одобрена, бывшему руководителю FTX разрешат использовать для звонков исключительно кнопочный мобильник без доступа в интернет. Всемирная сеть также останется недоступной предпринимателю, за исключением нескольких веб-страниц.

Власти ужесточают условия залога для бывшего руководителя FTX
Фото: FomoFomo

Предложение поступило после того, как Бэнкмана-Фрида заподозрили в попытке пообщаться со свидетелями, которые проходят по его делу о мошенничестве. Напомним, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют.Адвокат экс-главы FTX обратился к органам правосудия с просьбой предоставить его подзащитному доступ к нескольким новостным, правительственным и спортивным сайтам, а также Википедии. Прокурор же отметил, что ограничение должно распространяться на видеоигры.

Родителям Бэнкмана-Фрида также запрещено предоставлять сыну гаджеты, с помощью которых он сможет выйти в глобальную сеть. Они должны подписать документы с указанием точного числа подобных устройств, которые находятся у них в распоряжении.Ужесточение мер последовало после того, как Сэм Бэнкман-Фрид, выйдя под залог, использовал интернет в частной сети. Его адвокат, пытаясь защитить подопечного, заявил, что обвиняемый сделал это, чтобы посмотреть футбольный матч, однако к его словам отнеслись скептически.

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