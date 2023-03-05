Власти ужесточают условия залога для бывшего руководителя FTX

Сторона обвинения предложила ввести новые ограничения для Сэма Бекмана-Фрида. Если инициатива будет одобрена, бывшему руководителю FTX разрешат использовать для звонков исключительно кнопочный мобильник без доступа в интернет. Всемирная сеть также останется недоступной предпринимателю, за исключением нескольких веб-страниц.

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Предложение поступило после того, как Бэнкмана-Фрида заподозрили в попытке пообщаться со свидетелями, которые проходят по его делу о мошенничестве. Напомним, что бизнесмена обвиняют в отмывании денег с помощью криптовалют.Адвокат экс-главы FTX обратился к органам правосудия с просьбой предоставить его подзащитному доступ к нескольким новостным, правительственным и спортивным сайтам, а также Википедии. Прокурор же отметил, что ограничение должно распространяться на видеоигры.