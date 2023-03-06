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1 час назад

Ирак согласился на предложение "Лукойла" о разработке нефтяного месторождения Эриду

Газета.Ruиещё 2

Российская нефтяная компания "Лукойл" получила одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в Ираке от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского предприятия.

Ирак согласился на предложение "Лукойла"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработкой нефтяного месторождения займутся на территории Блока 10 в республике совместно с Inpex South Iraq LTD. Работы начнут после утверждения документов со стороны TOC. Компании намереваются добывать 250 тыс. баррелей в сутки.

Геологоразведочные работы на Блоке 10 начали в 2012 году. В 2016 году здесь открыли крупнейшее месторождение в Ираке за предшествующие 20 лет с оценкой запасов в 12,9 млрд баррелей.

Во второй половине ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о положительной работе двух стран в рамках Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+).

В первой половине декабря агентство Sana со ссылкой на источники сообщило, что военные США вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью.

Компании,Владимир Путин,Лукойл,
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