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1 час назад

Миллиардер Мобиус пожаловался на проблемы с выводом денег из Китая

BFM.RUиещё 1

Инвестор и сооснователь компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус рассказал в интервью Fox Business, что не может вывести деньги со счета в Китае. По словам инвестора, речь идет о его счете в банке HSBC в Шанхае.

Миллиардер пожаловался на проблемы с выводом денег из Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мобиус пояснил, что получил не прямой отказ в выводе средств, а требование показать, как эти деньги были заработаны, предоставив все отчеты за 20 лет. Поэтому инвестор призвал «очень осторожно» инвестировать в Китай, поскольку правительство этой страны «все больше ориентируется на контроль в экономике».

Названа причина замедления роста экономики Китая

При этом еще год назад Мобиус называл КНР «безопасной гаванью» на фоне ситуации на Украине и советовал инвестировать именно в Китай.

Компании,Марк Мобиус,
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