Миллиардер пожаловался на проблемы с выводом денег из Китая

Инвестор и сооснователь компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус рассказал в интервью Fox Business, что не может вывести деньги со счета в Китае. По словам инвестора, речь идет о его счете в банке HSBC в Шанхае.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мобиус пояснил, что получил не прямой отказ в выводе средств, а требование показать, как эти деньги были заработаны, предоставив все отчеты за 20 лет. Поэтому инвестор призвал «очень осторожно» инвестировать в Китай, поскольку правительство этой страны «все больше ориентируется на контроль в экономике».