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25 минут назад

Миллиардер Мобиус рассказал о невозможности вывести свои деньги из Китая

Илья Родин

Бизнесмен Марк Мобиус рассказал, что ему не удалось вывести денежные средства со счетов в банке HSBC в Шанхае. Об этом пишет Fox Business.

Миллиардер рассказал о невозможности вывести деньги из КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мобиус подчеркнул, что обеспокоен создавшейся ситуацией. Он пояснил, что не может вывести свои деньги, так как власти страны ограничили отток денег.

По его словам, руководство банка не отказало ему напрямую. Финансисты потребовали детально объяснить, на основе отчетов и других официальных документов, как деньги были получены, в результате каких операций.

На фоне этого инвестор призвал «очень осторожно» вкладывать деньги в предприятия и проекты в КНР. Он резюмировал, что правительство страны стремится к максимальному контролю в сфере экономики.

Названа причина замедления роста экономики Китая

Напомним, что в феврале 2022 года Мобиус назвал КНР «безопасной гаванью» для инвесторов, меньше всего подверженной каким-либо рискам.

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