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45 минут назад

Банк "Тинькофф" перестал проводить переводы в Турцию

ТАССиещё 4

Банк "Тинькофф" после введенных санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию, сообщили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

«Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию
Фото: ТАССТАСС

"К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности перевести деньги в Турцию.

В службе поддержке также уточнили, что до введения санкций "Тинькофф" проводил переводы в некоторые турецкие банки.

"Тинькофф" приостановил валютные переводы в Грузию

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.

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