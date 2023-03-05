«Тинькофф» перестал проводить переводы в Турцию

"К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности перевести деньги в Турцию.

В службе поддержке также уточнили, что до введения санкций "Тинькофф" проводил переводы в некоторые турецкие банки.

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.