Раскрыты подробности раздела «Яндекса»

В числе потенциальных инвесторов «Яндекса» могут оказаться 20 частных бизнесменов. Компания будет зарегистрирована в Калининграде, а управление на пять лет перейдёт к фонду менеджеров, сообщает РБК со ссылкой на данные источников.

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Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо. Один из сценариев предусматривает, что голландская Yandex N.V., акционером которой является Аркадий Волож, учредит российскую структуру, зарегистрированную в Калининграде. Механизм «золотой акции», которой владеет Фонд общественных интересов будет перенесен на новую российскую компанию.

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В рамках новой российской структуры создается фонд менеджеров, в состав которого войдут Алексей Кудрин, Тигран Худавердян, Даниил Шулейко и Артём Савиновский. Этому фонду Yandex N.V. на пять лет передаст управление российским бизнесом. Голландская компания получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока».

Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривает возможность продажи 51% «российского Яндекса» инвесторам, а 49% сохранит Yandex N.V. Среди потенциальных инвесторов источники издания называют основателя «Магнита» Сергея Галицкого, совладельца «Ленты» Алексея Мордашова, основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук, президента «Интерроса» Владимира Потанина и других.

Собеседник РБК в окружении одного из бизнесменов сообщил, что «Яндекс» собирает консорциум покупателей, детали ещё обсуждаются.

Альтернативный вариант реорганизации «Яндекса» не предусматривает продажу 51% российской «дочки», говорит источник издания. В этом случае, по его словам, Yandex N.V. передаст в фонд менеджеров права по управлению российским бизнесом и голосованию акциями, а голландская компания получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом и денежную выплату в сумме до $400 млн.