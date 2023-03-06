Под новым брендом: какие компании точно остались в России

По данным швейцарских экономистов, из России ушли лишь 8,5% западных компаний, хотя изначально ожидалось, что их доля будет больше. Многие крупные иностранные фирмы решились на продажу российского бизнеса, после чего в стране названия брендов сменились. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, что изменилось в работе известных компаний.

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Stars Coffee (бывший Starbucks)

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Американская компания Starbucks объявила о

приостановке работы всех заведений в России в марте 2022 года. Позднее она сообщила, что уходит с рынка. Владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский, музыкант Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Раньше сеть Starbucks в России состояла из 130 кофеен. В столице функционировали 90 точек, в регионах – остальные. После продажи бизнеса в стране работают более 100 кофеен - в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Меню пополнилось новыми блюдами. Раньше кофейные зерна завозили из Эфиопии, Коста-Рики и стран Азии, теперь – из Бразилии, Гватемалы. Поставки из Эфиопии сохранились.

«Вкусно - и Точка» (бывший McDonald’s)

Компания McDonald's приняла решение приостановить работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта 2022 года. 16 мая было объявлено об уходе с российского рынка. Компания передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка». Сеть McDonald’s в России насчитывала 850 ресторанов в 62 регионах. Pepsi, Fanta и Sprite исчезли из меню – их заменили газировки российских производителей. Состав меню почти не изменился. Вместе с тем наблюдается рост цен примерно на 10%.

«Л’окситан» (бывший L’Occitane)

«Л’окситан» сообщил, что закрывает свои магазины и интернет-магазин в России в середине марта прошлого года. В начале июня магазины L'Occitane снова открылись в России, но уже под брендом «Л'Окситан». По данным ЕГРЮЛ, вместо зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International S.A. российским ООО «Л'Окситан Рус» теперь владеют его гендиректор Ростислав Коваленко (31%) и топ-менеджеры. В настоящее время российская компания независима от прежних владельцев. Как указывали в компании, запасов хватит более чем на 12 месяцев бесперебойной работы.

Росбанк

Росбанк и его страховой бизнес, принадлежащие французской компании Societe Generale, приобрел бизнесмен Владимир Потанин (группа компаний «Интеррос»). Изменения коснулись лишь логотипа. Сообщалось о планах владельца сохранить устойчивость Росбанка. Кроме того, отмечалось, что банк сформирует новые возможности для его клиентов и партнеров.

Poetti (бывший Paulig)

Российские активы финской компании - производителя кофе Paulig, включая обжарочный завод в Твери, приобрел гражданин Индии Викас Сои - управляющий директор кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio). Компанию ООО «Паулиг кофе» ликвидировали. Теперь новая фирма носит название ООО «Милфудс». Дизайн упаковки кофе не меняли. Новый владелец сохранил весь персонал завода. В планах у фирмы – наращивание оборотов на рынке.

Teboil (бывший Shell)

Российская сеть АЗС британского нефтегазового концерна Shell (411 заправок) и завод смазочных материалов в Тверской области приобрел владелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Теперь сеть называется Teboil. Режим работы всех АЗС не изменился.

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