«Абрау-Дюрсо» продал шампанский дом во Франции

"Имя нового владельца и сумму мы не разглашаем. В регионе производились три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils. Мы оставляем за собой бренд Titov & Fils, более того - мы пришли к соглашению с новыми владельцами о дальнейшем производстве и импорте в Россию вина данной марки, однако поставки могут быть затруднены из-за ограничений в импорте премиальных вин из стран ЕС", - отметил Титов.