«Абрау-Дюрсо» продал шампанский дом во Франции

Винодельческий холдинг "Абрау-Дюрсо" продал шампанский дом Chateau d'Avize во Франции. Об этом ТАСС сообщил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
"Мы действительно приняли решение продать наш винодельческий актив во Франции. В последние годы для нас стало ясно, что работать в этом регионе становится сложно, и мы начали искать нового инвестора", - сказал он.
Титов пояснил, что сделка по продаже была завершена в январе 2022 года.
"Имя нового владельца и сумму мы не разглашаем. В регионе производились три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils. Мы оставляем за собой бренд Titov & Fils, более того - мы пришли к соглашению с новыми владельцами о дальнейшем производстве и импорте в Россию вина данной марки, однако поставки могут быть затруднены из-за ограничений в импорте премиальных вин из стран ЕС", - отметил Титов.
О продаже актива "Абрау-Дюрсо" во Франции 6 марта сообщило издание РБК.
"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие.