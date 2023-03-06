Швейцарский банк лишился одного из крупнейших акционеров

Инвестиционная компания Harris Associates избавилась от всех акций в швейцарском Credit Suisse — ее доля составляла не менее 10 процентов. О том, что Credit Suisse лишился старейшего и одного из крупнейших акционеров, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на зампредседателя совета директоров и главного инвестиционного директора Harris Дэвида Херро.

Причиной принятия решения стали рекордные убытки банка и последовавший за ними резкий отток клиентов. Harris продала свою долю, потеряв терпение из-за стратегии Credit Suisse — организация обещала решить все проблемы и настаивала на том, что имеет «четкие стратегические цели». Однако инвесторов это объяснение не переубедило.

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«Зачем вкладывать в того, кто сжигает капитал, когда остальные игроки его генерируют?» — заявил Херро об альтернативах.

Акционер начал распродавать акции в октябре, после того как Credit Suisse привлек четыре миллиарда швейцарских франков (4,3 миллиарда долларов). Тогда главным инвестором организации стал крупнейший банк Саудовской Аравии Saudi National Bank. Вторым крупнейшим держателем акций банка является Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority) с долей в семь процентов.

Впервые Harris купила акции Credit Suisse в 2002 году, когда они стоили менее 30 швейцарских франков (32,1 доллара), и распродала их до финансового кризиса в 2008-м по цене от 60 до 70 франков (64,2-74,9 доллара). В течение 2009 года компания выкупала акции обратно, когда цена снизилась примерно до 23 франков. После первоначального роста до 56 франков котировки с тех пор неуклонно снижаются.