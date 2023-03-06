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15 минут назад

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников покинет набсовет Х5 Group

ТАСС

Основатель и главный исполнительный директор (СЕО) компании Dodo Brands Федор Овчинников вышел из состава наблюдательного совета Х5 Group, говорится в сообщении компании.

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников покинет набсовет Х5 Group
Фото: ТАССТАСС

"X5 Retail Group N.V., ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", объявляет, что Федор Овчинников принял решение покинуть Наблюдательный совет X5 Group с 8 марта 2022 года по личным причинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет незамедлительно приступил к поиску нового кандидата для "укрепления экспертного потенциала и сохранения высокого уровня профессионализма".

Председатель набсовета Х5 Group Петр Демченков поблагодарил Овчинникова за его вклад в развитие компании и пожелал ему дальнейших успехов.

В июне акционеры Х5 утвердили новых членов наблюдательного совета, ими стали основатель сети "Додо пицца" Федор Овчинников, президент "Альфа-групп" Вадим Зингман, а также Ольга Высоцкая.

X5 Group - российская продуктовая розничная компания, под ее управлением более 20 тысяч магазинов нескольких торговых сетей: "Пятерочка","Перекресток" и "Чижик", а также цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, "Много Лосося".

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