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1 час назад

Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России

Lenta.ruиещё 1

Глава немецкой компании Linde Санджив Ламба прокомментировал вероятность возобновления работы в России. Об этом пишет РИА Новости.

Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, инжиниринговая компания прекратила участие в проектах в стране из-за антироссийских санкций и не планирует возобновлять работу в РФ в обозримом будущем.

Ламба также сообщил, что компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под западные санкции против России. Он добавил, что на сегодняшний день у Linde нет проектов в стране.

В январе сообщалось, что в России арестовали активы немецкой компании Linde на сумму 35 миллиардов рублей. Арест активов произошел после обращения в суд компании «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». В компании заявили, что Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода.

Компании,Газпром,
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