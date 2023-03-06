Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России

Глава немецкой компании Linde Санджив Ламба прокомментировал вероятность возобновления работы в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, инжиниринговая компания прекратила участие в проектах в стране из-за антироссийских санкций и не планирует возобновлять работу в РФ в обозримом будущем.

Ламба также сообщил, что компания заблокировала и остановила все существующие проекты с юридическими лицами, которые попали под западные санкции против России. Он добавил, что на сегодняшний день у Linde нет проектов в стране.