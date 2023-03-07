На российских складах образовался профицит бытовой техники

Источники «Коммерсанта» сообщили о значительном профиците бытовой техники на складах некоторых российских дистрибьюторов и производителей.

Ситуация связана с ажиотажным спросом на продукцию, который наблюдался в 2022 году, отмечает газета. Как указывает она, дистрибуторы тогда же приступили к массовым закупкам, а российские производители увеличивали объемы контрактного производства из-за опасений отказа китайских фабрик от сотрудничества.

Из-за сложностей с логистикой те партии, которые были заказаны в весенне-летний период, поступили в Россию лишь сейчас. Вместе с тем на рынке зафиксировано сокращение спроса на продукцию. Подчеркивается, что продажи упали на 30%. Собеседники издания не исключают снижения показателя еще на 10–30% в текущем году.

По мнению экспертов, цены на товары вряд ли упадут. Они уверены в том, что поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют свои запасы.

Представитель РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антон Гуськов отметил, что переизбытка продукции крупнейшие ретейлеры пока не ощущают.