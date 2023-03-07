«ВкусВилл» начал продавать свои продукты в Дубае

"Вкусвилл" запустил продажи в Дубае с помощью сервиса экспресс-доставки. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Вкусвилл" запустил продажи товаров под собственным брендом в Дубае через экспресс-доставку YallaMarket", - говорится в сообщении.

YallaMarket - это дубайский сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома, основанный два года назад российскими предпринимателями. "Вкусвилл" планирует в марте расширить присутствие на других местных агрегаторах и маркетплейсах - Noon, Deliveroo, NowNow, Careem, Talabat, добавляется в материале.

В 2022 году "Вкусвилл" в тестовом режиме запустил продажи за пределами России: в ноябре первые заказы получили покупатели в Китае, а в декабре - в странах ближнего зарубежья, добавляют в компании.