ЦБ заявил о быстром росте кредитования компаний в юанях

"Активы в инвалюте сокращались в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов (~50% активов в инвалюте), их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%. Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, ~1% портфеля", - указали в ЦБ.