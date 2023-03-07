ЦБ заявил о быстром росте кредитования компаний в юанях

Кредитование корпоративных клиентов в юанях быстро растет, однако доля таких кредитов пока небольшая - около 1%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Банка России.
"Активы в инвалюте сокращались в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов (~50% активов в инвалюте), их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%. Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, ~1% портфеля", - указали в ЦБ.
Вместе с тем в клиентских средствах постепенно росла доля юаня, но она пока также незначительна, - около 2% средств клиентов российских банков.